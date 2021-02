Test für den Skispaß: Da scheiden sich die Geister

„Ich habe fürs Skifahren bezahlt. Dann lasse ich mich sicher testen“, erklärt Markus, warum er trotz möglicher Testpflicht seine Ski nicht an den Nagel hängen wird, während er sich am Parkplatz der Innsbrucker Patscherkofelbahn seine Skischuhe anzieht. So wie er sehen das auch andere.