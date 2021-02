Vogelgrippe: Zwei tote Schwäne an der Mur gefunden

Unmittelbar hat das keine Auswirkungen, weil kein Hausgeflügel betroffen ist und der Auffindungsort in einem Gebiet liegt, das ohnehin schon vor Wochen zu den Risikozonen gezählt wurde. Wie berichtet, betrifft das 68 Gemeinden an der Mur. Für die Hühner gilt damit zwar keine Stallpflicht, jedoch müssen Futter und Wasser so unter Dach gestellt werden, dass keine Wildvögel dazukommen können.