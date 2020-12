Keine strenge Stallpflicht für steirische Hühner

2493 Betriebe mit 460.000 Hühnern sind in 60 Gemeinden von der Vogelgrippe-Prävention betroffen. Wie kam es dazu?

Peter Wagner: Die Gebiete wurden eingerichtet, weil es im umgebenden Europa, in Deutschland, Ungarn, Kroatien Slowenien, zu Vogelgrippefällen gekommen ist. Daher die Vorsichtsmaßnahme, auch wenn es in Österreich bislang keinen Fall gab.