Kate Winslet: Corona hat ihr Leben entschleunigt

„Wissen Sie, ich nehme mir nie Zeit für mich selbst, wirklich nicht. Die Leute sagen so oft zu mir: ,Oh, du musst dich mal massieren lassen‘. Und ich denke: ,Was? Dafür habe ich keine Zeit.‘ Also habe ich es ehrlich gesagt genossen, mich einfach mal richtig zu schonen. Wenn ich eine Woche hatte, in der ich dachte: ,Oh, ich habe wohl zu viel Toast gegessen. Oh, na ja.‘ Oder: ,Oh, vielleicht sollte ich mehr Sport treiben. Oh, vielleicht mache ich das nächste Woche.‘ Ich lerne gerade irgendwie zu sagen: ,Oh, das ist egal‘“, gibt sich Winslet gegenüber dem Magazin „Variety“ gelassen.