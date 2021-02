Verzweifelte Suche nach Tierschutzhund „Ramon“

„Ramon“ hat schon ein schreckliches Schicksal hinter sich, wurde krank und halb verhungert von Tierschützern von einer Müllhalde gerettet. Erst vor wenigen Tagen durfte er sein warmes, liebevolles neues Zuhause in Wundschuh beziehen. Die Besitzer haben, da der Vierbeiner noch immer sehr verängstigt ist, auch sehr aufgepasst, sind vorerst nur mit Leine in den Garten. Doch der Hund dürfte sich von irgendetwas gefürchtet haben, riss sich in Panik los und sprang über den Zaun.