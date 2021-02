Politik und Glücksspielals „heißes Pflaster“

Den Grund für die Legalisierung gab Ex-Landesrätin Michaela Resetar an. „Weil früher oft illegal gespielt wurde, haben wir uns mit dem Koalitionspartner SPÖ in harten Verhandlungen zum Kleinen Glücksspiel durchgerungen. Großer Wert wurde auf den Spielerschutz gelegt“, erklärte die ÖVP-Politikerin. Zuständig für die Parteiengespräche im Detail waren die Klubobmänner, Rudolf Strommer (ÖVP) und Christian Illedits (SPÖ). In einem aufwendigen Verfahren habe schließlich eine Beurteilungskommission die Ergebnisse geprüft. „Vergeben wurden zwei kleine und eine große Lizenz“, schließt Resetar ab. Alle sieben Regierungsmitglieder hatten dem Kleinen Glücksspiel zugestimmt. Von Vorwürfen gegen Illedits, er habe sich über das erlaubte Maß hinaus in die Vergabe eingemischt, um angeblich Sponsorgeld für einen Sportverein zu ergattern, habe sie nichts gewusst. Die Ex-Landesrätin: „Hätte es so etwas gegeben, wäre ich entsetzt gewesen. Ich hätte es nicht zugelassen.“