Gibt es heute den goldigen Donnerstag fürs Ländle?

Los geht es bereits um 10.45 Uhr. Da soll es bei der Alpinen Ski WM in Cortina (It) – so das Wetter endlich mitspielt – um Super-G-Gold bei den Damen gehen. Mit der Möggnerin Ariane Rädler (Startnummer 3) und der Götznerin Christine Scheyer (Startnummer 18) mischen auch zwei Ländle-Ladies im Kampf ums Edelmetall mit.