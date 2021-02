Kombination: Lisa Hirner holt in Lahti WM-Bronze

Landsfrau Sigrun Kleinrath wurde im 33-köpfigen Feld 15., Laura Pletz 19. und Annalena Slamik 22. Die Nordischen Kombiniererinnen geben am 27. Februar in Oberstdorf ihr WM-Debüt, nachdem es erst in der Woche vor Weihnachten in Ramsau die Weltcup-Premiere gegeben hatte. Weitere Weltcup-Konkurrenzen kamen nicht zustande.