Kardashian schimpft Fans nach Angriff auf North

„Kleine Künstlerin“, schrieb Kim Kardashian auf Instagram und veröffentlichte in ihrer Story dazu einen Schnappschuss von Töchterl North, die mit einem Strahlen im Gesicht ein Gemälde in die Kamera hält. Das Kunstwerk hat die Siebenjährige in ihrem Kunstkurs angefertigt - und es zeigt einen verschneiten Berg vor einem See und Bäumen.