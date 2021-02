Nächster Rückschlag? Schlierenzauer droht WM-Aus

Nach dem Zakopane-Wochenende will ÖSV-Cheftrainer Andreas Widhölzl sein WM-Team nominieren, also noch vor den folgenden Weltcup-Bewerben auf der Normalschanze in Rasnov in Rumänien. „Vier Leute sind relativ klar - die Stamm-Mannschaft, die immer vorne dabei sind“, verdeutlichte Widhölzl, dass Stefan Kraft, Daniel Huber, Philipp Aschenwald und Michael Hayböck im Aufgebot für Oberstdorf stehen werden. Laut dem 44-Jährigen werden höchstwahrscheinlich nur fünf Aktive nominiert, da im Bedarfsfall rasch jemand nachreisen könnte.