Lugners Stargäste: Sex, Flucht und Widerwillige

In ihrer TV-Show „Keeping Up with the Kardashians“ sagte sie später: „Ein echter Albtraum, es war so rassistisch.“ Denn nicht nur Richard Lugner ließ den US-Star mit seinem berühmt-mittelprächtigen Englisch schaudern, sondern auch der Auftritt von Puls-4-Moderator Chris Stephan, der mit einem schwarz angemalten Gesicht den Ehemann des It-Girls, Star-Rapper Kanye West, parodieren wollte. In den USA gilt dieses sogenannte Blackfacing als rassistischer Affront. Bis zum Opernball habe sie die Klagen ihres Ehemanns über den allgegenwärtigen Rassismus nicht geglaubt, „doch es selbst zu erleben, hat mir wirklich die Augen geöffnet“, so Kardashian weiter.