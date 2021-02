Fahrerflucht: Frau (22) erlitt Schleudertrauma

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstag um die Mittagszeit auf der Villacher Straße B86 in Fahrtrichtung Judendorf, als ein Kleinwagen - möglicherweise ein grau lackierter Renault Twingo mit Villacher Kennzeichen - eine Vollbremsung machte. Grund dafür war ein Fahrzeug, welches vom Goritschacher Weg kommend, auf die B86 in Richtung Judendorf abbog.