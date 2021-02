Schon wieder! Feiger Anschlag auf Hunde

Opfer eines Giftköders

„Ich bin am Boden zerstört, leide mit meiner Kleinen furchtbar mit und hoffe nur, dass sie das alles überlebt“, schildert Kathi M., deren geliebter Zwergpinscher „Frieda“ am Wochenende vermutlich Opfer eines Giftköders wurde. Der, ersten Erkenntnissen zufolge, an einer beliebten, auch von Kindern frequentierten Strecke in Kalsdorf ausgelegt worden war. „Ich kann es mir nicht anders erklären, weil wir sonst nirgends waren“, ist das „Frauerl“ verzweifelt. „Frieda“ begann zu erbrechen, wurde apathisch, verfiel. Sofort ging Kathi M. mit ihr zum Tierarzt, „er ging auch davon aus, dass hier Gift im Spiel ist“.