„Super Mario 3D World“: Auf Switch besser denn je!

Die 3D-Levels mit meist fixer Kameraperspektive von schräg oben bergen Tücken: Der Spieler kann nicht nur in 2D-Abgründe fallen, sondern auch seitlich an den Levelrändern hinunterspringen. Das passiert öfter, als einem lieb ist. Dafür gestattet das Konzept einen Koop-Multiplayermodus. Der spielte sich schon auf der Wii U herrlich chaotisch und wurde nun um einen Online-Modus ergänzt. Insgesamt eine unterhaltsame Dreingabe, die man in „Super Mario“-Abenteuern in 3D sonst eher selten findet. Aber eine, die in 2D-Titeln wie „Super Mario Bros. U“ noch besser funktioniert.