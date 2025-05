ESC-Fanclub-Chef: „Es kann sich heuer ausgehen“

Nach deinem persönlich schönsten Song-Contest-Moment brauche ich wahrscheinlich nicht zu fragen …

(lacht) Es war natürlich die tolle Geschichte 2014 in Kopenhagen. Live in der Halle dabei zu sein und den österreichischen Sieg zu sehen – das war unbeschreiblich. Die ganze Welt hat „Österreich“ gerufen. Das ist so toll an der Eurovision. Bei einer Sportveranstaltung steht man hinter seinem Heimatland, aber hier steht man hinter dem Land, bei dem einem das Lied am meisten zusagt. Wenn das am Samstag Norwegen ist, bin ich Norweger. Ist es Estland, bin ich an dem Tag Este. Alles ist sehr friedlich und der Bewerb und das Gemeinschaftliche stehen über den Ländern und den Nationalitäten. Das Lied ist wichtiger als die Herkunft.