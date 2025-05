Hausherr ging mit Pfefferspray gegen Diebe vor

Vier Motorsägen geschnappt

Jetzt sind neue Details über den aufsehenerregenden Fall bekannt. Mitten in der Nacht war – wie berichtet – das ungarische Diebesduo in Mannersdorf an der Rabnitz über einen Maschendrahtzaun in den Garten eines Einfamilienhauses geklettert. Die Eindringlinge schlichen in eine Hütte, die nicht versperrt war, und schnappten sich vier Motorsägen der Marke Stihl.