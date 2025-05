Experte klärte Rätsel um skurrile Airbag-Explosion

Heftig zugeschlagene Tür führte zum Airbag-Unfall

Mittels modernster Messtechnik stellte der Ingenieur fest, dass die Detonation auf die defekte Beifahrertür zurückzuführen ist! Wie das? Die Antwort des Experten: „Der sensible Quarz-Sensor des Airbags war in der Autotür eingebaut. Allerdings war diese in dem bereits 20 Jahre alten Pkw extrem wackelig. Daher hat der Mann des Opfers die Wagentür auch sehr kräftig von außen zugeschlagen – und da kam es zur Explosion des Airbags.“