Wolfsberg hofft nun wieder auf die Kirchenglocken

Eigentlich ist es kaum zu glauben. Zwei Runden vorm Ende der Bundesliga hat der WAC aus dem beschaulichen Lavanttal in Kärnten den Meistertitel selbst in der Hand – mit zwei Siegen daheim gegen Austria Wien und bei Sturm Graz wäre man der Champion. Bisher kamen die österreichischen Meister ausschließlich aus den Metropolen Wien, Graz, Salzburg, Linz und Innsbruck – jetzt könnte das 25.000 Einwohner fassende Wolfsberg in diese Riege aufsteigen.