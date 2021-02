Italien will pro Monat 10 Millionen Bürger impfen

Lockdown in Provinz Perugia verhängt

Aus Angst vor einer Ausbreitung zweier Corona-Mutationen in der mittelitalienischen Provinz Perugia hat die Region Umbrien am Montag einen Lockdown verhängt. Mehrere Fälle sowohl der britischen als auch der brasilianischen Variante des Coronavirus seien festgestellt worden, hieß es in einer Mitteilung der Region. Perugia wird in den nächsten zwei Wochen als Rote Zone gelten. Bars, Restaurants und die meisten Geschäfte müssen schließen. Für Schüler der oberen Klassen wird wieder auf Fernunterricht gesetzt.