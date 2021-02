Trainingslager in Südafrika: Arzt ist entsetzt

Ungarns Kayak-Nationalteam trainiert im Winter traditionell am Roodeplaat Dam in Südafrika. Wegen des Winters in Europa ist wichtig mit dem Trainingslager in ein sonnenverwöhntes Land auszuweichen. Was niemand kritisieren würde, wäre da nicht ein gewisses Coronavirus und eine südafrikanische Mutante, wegen der gerade die Köpfe der Wissenschaftler rauchen. Auch in Österreich.