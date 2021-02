Supremes-Gründerin Mary Wilson: Rätselhafter Tod

Nur zwei Tage vor ihrem Tod veröffentlichte Wilson, die im Vorjahr noch bei der US-Show „Dancing with the Stars“ mittanzte, auf ihrem YouTube-Kanal ein Video, in dem sie bekannt gab, dass sie mit Universal Music an der Veröffentlichung von Solomaterial arbeitete, einschließlich des unveröffentlichten Albums „Red Hot“, das sie in den 1970er-Jahren mit dem Produzenten Gus Dudgeon aufgenommen hatte. „Hoffentlich wird ein Teil davon an meinem Geburtstag, dem 6. März, veröffentlicht“, sagte sie im Video. Sie versprach auch bevorstehende Interviews über die Erfahrungen der Supremes mit der Segregation, die sie zu Ehren des Black History Month geben wollte.