Unfreiwillige Nacht am Berg kostete letzte Kraft

Zwei deutsche Staatsbürger aus Schärding, 27 und 31 Jahre alt, stiegen am Sonntag gegen 11 Uhr vom Ortsteil Kaisigen in Steinbach am Attersee über den markierten Wanderweg in Richtung Hochleckenhaus auf. Auf dem Plateau des Höllengebirges hatten die beiden aufgrund der Schneelage die Wegmarkierung verloren und das Hochleckenhaus nicht erreicht. Da sie keine Stirnlampen mitführten und ein Absteigen in der Dunkelheit unmöglich war, fassten sie gegen 16.30 Uhr den Entschluss, im Gelände zu biwakieren.