Nach Lockdown: Frust am ersten Friseurtag

Bei Arnold Prutsch trat das ein, was er schon tags zuvor befürchtet hatte: Chaos, Ärger, Stress. Gemeinsam mit Franz Musyl führt er 15 Friseursalons in Graz, Deutschlandsberg und Leibnitz, darunter die beliebten Hairhunter-Filialen. Das ganze Corona-Jahr 2020 haben seine Mitarbeiter alle Sicherheitsbestimmungen penibel eingehalten, bei 68.000 Kunden gab es keinen einzigen Covid-Fall. Dafür jetzt jede Menge Frust: „Mit dem Testsystem nimmt man den Leuten die Freude am Friseurbesuch. In Leibnitz haben Kunden heute bis zu viermal den Termin bei uns verschoben, weil sie bei den Teststraßen nicht an die Reihe gekommen sind“, ärgert sich Prutsch. „Niemand denkt zudem an die älteren Menschen - für sie ist Haareschneiden nun eine Qual und Hürde!“ Einbußen seien schon vorprogrammiert.