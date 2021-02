Schulen zu: Papst warnt vor „Bildungskatastrophe“

Papst Franziskus hat am Montag angesichts der vielen geschlossenen Schulen überall auf der Welt seine Sorge kundgetan. „Wir beobachten eine Bildungskatastrophe, vor der wir im Interesse der künftigen Generationen und der gesamten Gesellschaft nicht tatenlos bleiben können“, so der Pontifex bei einer Audienz des im Vatikan akkreditierten diplomatischen Corps am Montag.