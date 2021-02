Novak: „Will so schnell wie möglich nach Hause!“

Dennis Novak muss weiter auf den ersten Einzelsieg bei einem Grand-Slam-Turnier seit 2018 warten. Für den 27-jährigen Niederösterreicher kam wie schon 2018 und 2020 in der ersten Runde der Australian Open das Aus. Er unterlag am Montag beim ersten Tennis-Grand-Slam-Turniers des Jahres dem als Nummer 32 gesetzten Franzosen Adrian Mannarino letztlich klar nach 2:17 Stunden mit 2:6, 4:6 und 6:7(2). „Ich will so schnell wie möglich nach Hause!“