Nachts ohne Lampe auf dem Traunstein verirrt

„Der Mann ist an sich ein sportlicher Typ, er war auch wirklich sehr gut ausgerüstet. Aber sein katastrophaler Fehler war, dass er erst um 15 Uhr losgegangen ist und nicht einmal eine Taschen- oder Stirnlampe dabeihatte. So etwas ist echt ein Wahnsinn, wenn du um die Zeit erst startest“, sagt Bernhard Ebner von der Bergrettung in Gmunden. Grundsätzlich werde der Traunstein längst von Alpinisten rund ums Jahr begangen, der Naturfreundesteig sei derzeit sogar schneefrei.