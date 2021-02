Olivia Wilde: Darum hat sie Shia LaBeouf gefeuert

Shia LaBeouf und Olivia Wilde werden wohl keine Freunde mehr - und das nicht erst, seitdem der 34-Jährige mit seinem Missbrauchsskandal in Hollywood in Ungnade gefallen ist. Denn eigentlich hätte LaBeouf ja in Wildes Film „Don‘t Worry Darling“ vor der Kamera stehen sollen. Doch wie die Schauspielerin und Regisseurin jetzt im Gespräch mit Regie-Kollegin Emerald Fennel bei „Variety“ verriet, herrsche bei ihr am Set eine „Keine Arschlöcher-Praktik“.