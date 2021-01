Olivia Wilde und Harry Styles sind ein Paar

James Corden spielte Liebes-Komplize

Süßes Detail am Rande: Offenbar spielte Komiker James Corden Liebes-Komplize. Der Showmaster, der ein guter Freund von Styles ist, soll den beiden zu Beginn ihrer Liaison geholfen haben, ihre Liebe geheim zu halten, und erlaubte ihnen, in seinem Haus in Palm Springs zu übernachten.