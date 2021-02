Nur mehr 18.! Wiesberger-Rückfall in Saudi-Arabien

Nach seiner bisher schwächsten Runde ist Golf-Profi Bernd Wiesberger beim Europa-Tour-Turnier in Saudi-Arabien (3,5 Millionen Dollar) aus den Spitzenplätzen gefallen. Der Burgenländer benötigte am Samstag auf dem Par-70-Kurs 71 Schläge nach zuvor 64 sowie 68 und rutschte mit dem Gesamtscore von sieben unter Par von der 3. an die 18. Stelle zurück.