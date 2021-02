Beim Rodeln gestorben: Mädchen (4) trug einen Helm

Große Betroffenheit nach dem schrecklichen Rodelunfall am Freitag in Schladming in der Steiermark: Ein vierjähriges Mädchen starb, Reanimationsversuche des Vaters und des Notarztes waren vergebens. Wie die Polizei mitteilte, trug das Kind einen Helm und eine Skibrille, war also vorbildlich ausgerüstet.