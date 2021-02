Vierjähriges Mädchen bei Rodelunfall gestorben

Die Rodelbahn auf der Hochwurzen zählt zu den beliebtesten in der Steiermark. Am Freitag war sie aber Schauplatz eines Dramas: Gegen 16.15 Uhr geriet eine Rodel, auf der ein vierjähriges Mädchen aus dem Bezirk Gänserndorf saß, plötzlich in Bewegung. Sie fuhr laut Polizei über einen eisigen Abhang, stürzte nach ungefähr 180 Metern über eine bewaldete Böschung und prallte schließlich gegen einen Baum.