Lehrerin schrieb Song für ihre Schüler

Lied als Dank an die Schüler

Das Lied soll ein Dank sein an ihre Schüler. „Außerdem will ich ihnen sagen, dass sie so viel mehr als Noten sind, denn das dürfen sie nie vergessen!“ Die Idee für das Lied ist beim Klassenvorstand der 4. Klasse im Jänner entstanden, da ihre Schützlinge zuhause lernen mussten, für Tests und Schularbeiten aber in die Schule kamen.