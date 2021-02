Asyl-Thema lässt Grüne straucheln

So mancher Grüne hätte die Abstimmung im Nationalrat am Donnerstag wohl gern demonstrativ verlassen. Doch die Parteispitze einigte sich auf einen anderen Weg. Wohl auch, weil eine Unterstützung der Oppositionsanträge zu keiner Mehrheit im Parlament geführt hätte. Die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer bezeichnete den rot-pinken Vorstoß als „durchsichtiges Manöver“, zumal die SPÖ in ihrer Regierungszeit selbst zahlreiche Verschärfungen der Asylgesetze mitbeschlossen habe.