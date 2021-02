Gutachten zeigt: Mord an Vigauner glich Exekution

Anfang November 2020 starb Christian B. (39) aus Bad Vigaun in der Klagenfurter Wohnung eines Kärntners (37) bei einem Waffengeschäft durch einen Schuss in den Kopf. Der 37-Jährige gilt als tatverdächtig, beharrt jedoch auf einem Unfall als Todesursache. „Ich habe keine Erklärung, wie das passieren konnte. Ich hatte den Finger nicht bewusst am Abzug“, so der Kärntner. Die Klagenfurter Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordes gegen ihn. Ein ballistisches Gutachten legt nun nahe, dass B. durch Fremdeinwirkung starb.