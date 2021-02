Ex-Schuldirektor wird nach Demo-Teilnahme versetzt

Konkret hatte besagter Ex-Schuldirektor eine Anti-Corona-Demo in Wien besucht. Ein Facebook-Video zeigte den Pädagogen dabei ohne Maske - und ohne Abstand. Nach heftiger Kritik wandte sich der Leiter in einem Brief an die Eltern, in dem er das Thema Maskenpflicht aufgriff. Er schrieb: „Naja, ich kann doch nicht gegen eine Maskenpflicht demonstrieren und dann brav eine aufsetzen. Das müsste aber wirklich jeder einsehen, dass dies ein Widerspruch wäre.“