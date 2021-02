Lokalaugenschein: So sieht Tinas Schule aus

Die Abschiebung einer Mutter und ihrer zwei Kinder, darunter die zwölfjährige Tina, hat in den vergangenen Tagen für gehörigen Wirbel - und sogar für Zwist in der türkis-grünen Koalition gesorgt. Ein Streitpunkt: Die Schule der Zwölfjährigen, die in Wien ein Gymnasium besuchte. ServusTV hat sich vor Ort ein Bild gemacht.