25-Jähriger starb bei Auffahrunfall auf der A12

Der Unfall ereignete sich kurz vor 12 Uhr. In Fahrtrichtung Deutschland hatte sich ein Stau gebildet. Ein Tscheche (30) stand mit seinem Lkw am Ende der Autoschlange. Zur selben Zeit lenkte ein 25-jähriger kroatischer Staatsangehöriger aus dem Bezirk Innsbruck-Land einen Klein-Lkw ebenfalls in Richtung Deutschland.