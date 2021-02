Kunstwerk im Festspielhaus restauriert

Die große Sanierung und Erweiterung des Salzburger Festspielbezirks um mehr als 260 Millionen Euro ist noch in weiter Ferne (2025 bis 2030). So lange konnte die Restaurierung der Wandbilder im Faistauer-Foyer nicht warten. Die fortwährende Nutzung als Durchgangsraum sowie klimatische Schäden und Wasserflecken machten „Wartungsarbeiten“ an dem monumentalen Kunstwerk nötig.