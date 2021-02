Click & Collect-Service auch in den AK-Büchereien

Bestellungen sind telefonisch unter 050477-500 oder über das Internet möglich. Auch per E-Mail kann man seine Wünsche angeben: In Klagenfurt unter bibliothek@akktn.at und in Villach unter mediathek@akktn.at. Die Medien werden verpackt und für die Abholung bereitgestellt und die Kunden per Mail oder SMS benachrichtigt.