Nach Neymar insultiert Alvaro nun einen Polizisten

Denn Marseille hat tatsächlich seit dem 6. Jänner kein Spiel mehr gewonnen, also könnte sich Alvaro auch auf seine Aufgabe auf dem Spielfeld konzentrieren, aber dem ist nicht so. Bei der Mannschaftszusammenkunft vor dem Spiel in Lens (2:2) erschien er ohne Maske. Als ein Polizist ihn darauf hinwies, nannte er ihn mehrmals „den Sohn eines Prostituierten“, zuerst auf Spanisch, dann auf Französisch.