Neymar gegen Gonzalez: Nächste Runde im Hass-Duell

Mauro Icardi (39.) und der nach seiner Verletzungspause eingewechselte Neymar (85./Elfmeter) erzielten die Treffer für PSG zum achten Supercup-Titel in Serie. Dimitri Payet gelang nur noch das 1:2 (89.). Neymar veröffentlichte nach der Partie ein Bild von sich mit herausgestreckter Zunge. Ein Seitenhieb in Richtung Gonzalez, denn der Brasilianer adressierte das Foto an den Account des Marseille-Kickers.