Anschober: „Bin ein Verfechter der FFP2-Maske“

Gerade in der jetzigen Situation mit einem erhöhten Ansteckungsrisiko sei diese Art von Maske „besonders wichtig“, unterstrich Anschober am Rande einer Pressekonferenz zur Situation in den Alters- und Pflegeheimen. In Österreich müssen FFP2-Masken im Handel getragen werden, ab Montag unter anderem auch beim Besuch körpernaher Dienstleister wie Friseure.