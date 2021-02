Leni soll Mama Heidi Klum bei „GNTM“ beerben

Am Donnerstag startet die neue Staffel von „Germany‘s Next Topmodel“. In der aktuellen Ausgabe der „Gala“ spricht Heidi Klum deshalb nicht nur über ihre Zukunftspläne, sondern vor auch über die Zukunftspläne der Model-Castingshow. Ihr Wunsch: Tochter Leni soll das TV-Baby der 47-Jährigen in naher Zukunft übernehmen.