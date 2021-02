Anna Netrebko: Große Oper in der Hofreitschule

„Wir alle haben bestimmt etwas aus dieser schrecklichen Zeit gelernt“, erzählt uns Anna Netrebko, als wir sie in der Spanischen Hofreitschule treffen. Dort, wo sie am Samstag für die Gala der New Yorker Metropolitan Opera, „Met-Stars Live in Concert“, im Livestream auftritt. Nachsatz: „Aber wir hoffen alle, dass wir bald unser normales Leben wieder zurückbekommen werden!“