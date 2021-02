Großer Ansturm: Schon ab heute kann gewählt werden

Weil der Ansturm auf Wahlkarten so groß ist, kann in Klagenfurt bereits ab heute gewählt werden. Ab 8 Uhr öffnet das Wahlamt in der Kumpfgasse 20. Bitte Lichtbildausweis, FFP2-Maske und wenn möglich auch einen Kugelschreiber mitbringen! Beim Wahlamt befindet sich erstmals auch eine Außenwahlkabine.