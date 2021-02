Bereit für sämtliche Aufgaben

Beim Besuch ihrer Befehlshaberin zeigten die Soldaten der Heerestruppenschule ihr Können bei einer Gefechtsvorführung. Die anschließende Auswertung zeigte: Die Ausbildung in Kaisersteinbruch ist vorbildlich. Damit das so bleibt und weiter ausgebaut werden kann, hat die Ministerin nun um zehn Millionen Euro neue Duellsimulatoren bestellt. Anstatt mit echten Geschoßen feuern Soldaten dabei unsichtbare Laserstrahlen aufeinander, Treffer werden sofort registriert. „Eine einsatznahe und realistische Ausbildung ist die Grundlage zur erfolgreichen Auftragserfüllung und bester Schutz für unsere Soldaten“, so Tanner.