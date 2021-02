Sohn von Kidman und Cruise kaum wiederzuerkennen

Von 1990 bis 2001 waren Tom Cruise und Nicole Kidman verheiratet. Zwei Kinder hat das Hollywood-Paar in seiner Ehe adoptiert: Sohn Connor und Tochter Isabella. Seit der Trennung ihrer Eltern zeigen sich die beiden nur noch selten in der Öffentlichkeit. Kein Wunder, dass ein Instagram-Schnappschuss des 26-Jährigen nun für reichlich Schlagzeilen sorgte - nicht zuletzt deshalb, weil sich der Promi-Spross in den letzten Jahren ganz schön verändert hat!