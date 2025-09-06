Vienna schmeißt Trainer Mehmet Sütcü raus

Die Vienna tauscht den Cheftrainer! Der Wiener Traditionsverein verkündete am Samstagvormittag, die Zusammenarbeit mit Mehmet Sütcü zu beenden.
Nach nur fünf Runden in der Saison ist für den Trainer Schluss. „Dieser Schritt ist uns nicht leicht gefallen, aber wir müssen nach vorne schauen und rasch Entscheidungen treffen, wenn wir den Eindruck haben, dass die Mannschaft nicht die Motivation und Leistung bringt, die wir von ihr kennen“, sagt Präsident Kurt Svoboda. Spätestens zum Trainingsauftakt am kommenden Dienstag wird der neue Cheftrainer präsentiert werden und die Verantwortung übernehmen.
Ivanschitz will „neue Impulse“
Zwei Unentschieden und eine Pflichtspielniederlage hätten in den vergangenen Partien „zu einer umfassenden, sportlichen Neubewertung“ geführt, heißt es in einer Klub-Aussendung. Das Ergebnis sei die Trennung von Sütcü gewesen. „Memo hat in unterschiedlichen Funktionen, vom Nachwuchs über die Amateure bis hin zur Profimannschaft, stets mit Professionalität, Einsatzbereitschaft und Herzblut für die Vienna gearbeitet. Solche Entscheidungen zu treffen sind immer schwer, vor allem weil wir die letzten Jahre sehr eng zusammengearbeitet haben. Obwohl der Weg hier bei der Vienna für Memo endet, bin ich sicher, dass er seinen Weg gehen wird und wünsche ihm für seine zukünftigen Aufgaben nur das Allerbeste. Für uns als Verein gilt es nun neue Impulse zu setzen, um wieder zu alter Stärke zu finden“, sagt Sportdirektor Andreas Ivanschitz.
