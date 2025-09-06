Vienna schmeißt Trainer Mehmet Sütcü raus

Ivanschitz will „neue Impulse“

Zwei Unentschieden und eine Pflichtspielniederlage hätten in den vergangenen Partien „zu einer umfassenden, sportlichen Neubewertung“ geführt, heißt es in einer Klub-Aussendung. Das Ergebnis sei die Trennung von Sütcü gewesen. „Memo hat in unterschiedlichen Funktionen, vom Nachwuchs über die Amateure bis hin zur Profimannschaft, stets mit Professionalität, Einsatzbereitschaft und Herzblut für die Vienna gearbeitet. Solche Entscheidungen zu treffen sind immer schwer, vor allem weil wir die letzten Jahre sehr eng zusammengearbeitet haben. Obwohl der Weg hier bei der Vienna für Memo endet, bin ich sicher, dass er seinen Weg gehen wird und wünsche ihm für seine zukünftigen Aufgaben nur das Allerbeste. Für uns als Verein gilt es nun neue Impulse zu setzen, um wieder zu alter Stärke zu finden“, sagt Sportdirektor Andreas Ivanschitz.