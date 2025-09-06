Schmerzlicher Abschied des großen Grenzlandchores

Doch mit 29. November tritt der gesamte Chor ab. „Es ist einfach Zeit geworden. So wie bei allen anderen Chören, plagen auch uns Nachwuchsprobleme“, sagt Preissegger. Daher könne man die hohe Qualität des Chores nicht halten. „Somit sagen wir Adieu. Denn das Lebenswerk ,Grenzlandchor Arnoldstein’ soll den Fans in guter Erinnerung bleiben.“ So wird es am 29. November im Stadtsaal Feldkirchen noch einmal einen Streifzug durch die bewegten Jahrzehnte des Grenzlandchors geben (Tickets sind unter oeticket.com erhältlich).