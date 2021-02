Datenschutzpanne in Wiener Corona-Teststraße

Die Zugangsdaten ermöglichen Zutritt in die Web-App der Stadt, in der die sensiblen Daten, darunter etwa Adresse und Sozialversicherungsnummer, verarbeitet werden. Problematisch sei auch, dass die Passwörter noch nie geändert worden seien und jeder, der schon einmal dort gearbeitet habe, daher Zugriff auf die Daten gehabt habe, so der Hinweisgeber. Das System sei im Internet verfügbar, was einen Login auch von außen erlaubt habe.